L'intermediario di mercato Costantino Nicoletti ha parlato a Lady Radio, soffermandosi su varie tematiche di casa Fiorentina, in particolar modo la possibile cessione della società viola.

‘La gente si sta disinnamorando della Fiorentina’

“Fa piacere che Commisso stia recuperando e abbia la forza di gestire la Fiorentina con oneri e onori, ma del fatto che parli mi interessa poco. Il momento è tragico, e ciò che fa più riflettere è che si discuta maggiormente di un’ipotetica cessione che del dramma in campo. La gente si sta disinnamorando della Fiorentina. Pradè si è dimesso, era l’unico uomo di calcio in società, l’unico in grado di dare suggerimenti, al di là degli errori commessi. Ferrari è inadeguato per il ruolo che svolge”.

‘Il mondo arabo è vigile sulla Fiorentina’

“Cessione della Fiorentina? A Firenze da quasi 20 anni l'80% degli hotel più lussuosi è di proprietà araba. Gli arabi sono presenti sotto finte spoglie in tante altre strutture. Due hotel tra i più belli di Firenze hanno come proprietario il secondo uomo più ricco del Qatar, fanatico di calcio. Firenze ha appeal, questo per smontare la teoria ‘ma chi ci compra?', per gli arabi l'Italia è il Paese dei Balocchi. Il mercato di Commisso è ‘portare moneta vedere cammello’, i soldi non hanno bandiera. Se dietro a tutto ci fosse davvero Renzi, la speranza è che facesse un decimo di quanto fatto da Berlusconi col Milan”.