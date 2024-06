"Sorloth una scommessa più che una realtà per l'attacco della Fiorentina. Lo vedo un po' come Belotti ai tempi del Torino"

Il giornalista di Onda Cero, Mario Gago, ha parlato a Radio bruno del possibile acquisto della Fiorentina per l'attacco, Sorloth del Villarreal. Questa la sua opinione: "Per lui è stata una stagione molto positiva, anche se c'è da dire che la squadra ha giocato puntando sul suo attaccante. Le sue qualità sono l'attacco allo spazio e la fisicità. Alla Real Sociedad non erano state poche le critiche nei suoi confronti per i tanti errori sottoporta.

AL momento secondo me rimane una scommessa, non una realtà, ma le squadre interessate non mancano. Lo vedo un po' come Belotti quando era al Toro: riusciva a fare tutto bene, poi ha mostrato i suoi limiti".