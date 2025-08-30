I convocati della Fiorentina: prima chiamata viola per i due nuovi arrivi Piccoli e Nicolussi Caviglia, assente invece un centrocampista in uscita
La Fiorentina ha diramato la lista dei 24 convocati per la sfida di domani sera contro il Torino: prima volta per i neo-arrivati Piccoli e Nicolussi Caviglia, che domani potranno assaggiare i primi minuti in maglia viola. Assente, oltre ai soliti noti, Richardson, che nelle ultime ore ha attratto l'interesse del Siviglia, così come Braschi e Kospo, presenti invece a Reggio Emilia contro il Polissya.
Di seguito la lista completa:
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FAZZINI Jacopo
7) FORTINI Niccolò
8) GOSENS Robin Everardus
9) GUDMUNDSSON Albert
10) KEAN Moise Bioty
11) KOUADIO Eddy Nda Konan
12) LEZZERINI Luca (P)
13) MANDRAGORA Rolando
14) MARÍ VILLAR Pablo
15) MARTINELLI Tommaso (P)
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) SABIRI Abdelhamid
23) SOHM Simon Salomon Junior
24) VITI Mattia