I convocati della Fiorentina: prima chiamata viola per i due nuovi arrivi Piccoli e Nicolussi Caviglia, assente invece un centrocampista in uscita

La Fiorentina ha diramato la lista dei 24 convocati per la sfida di domani sera contro il Torino: prima volta per i neo-arrivati Piccoli e Nicolussi Caviglia, che domani potranno assaggiare i primi minuti in maglia viola. Assente, oltre ai soliti noti, Richardson, che nelle ultime ore ha attratto l'interesse del Siviglia, così come Braschi e Kospo, presenti invece a Reggio Emilia contro il Polissya.

Di seguito la lista completa:

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FAZZINI Jacopo

7) FORTINI Niccolò

8) GOSENS Robin Everardus

9) GUDMUNDSSON Albert

10) KEAN Moise Bioty

11) KOUADIO Eddy Nda Konan

12) LEZZERINI Luca (P)

13) MANDRAGORA Rolando

14) MARÍ VILLAR Pablo

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) SABIRI Abdelhamid

23) SOHM Simon Salomon Junior

24) VITI Mattia