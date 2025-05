La probabile formazione della Fiorentina: senza Dodô, tocca ancora a Folorunsho adattarsi. Dubbio Kean dal primo minuto?

E' già la partita che vale una stagione per la Fiorentina di Palladino. Al Benito Villamarin di Siviglia questa sera le luci dei riflettori si accendono sul round di andata delle semifinali di Conference League. La Viola non può sbagliare: in campo ci andranno i migliori.

Dubbio Kean

A partire ovviamente da De Gea, l'estremo difensore davanti ai tre centrali a disposizione: Pongracic, Comuzzo e capitan Ranieri. Sulla destra ancora l'adattato Folorunsho per sostituire l’assente Dodô, ma attenzione alla possibile scelta conservativa Moreno. In mezzo al campo dovrebbe tornare il trio dei titolari composto da Cataldi in cabina di regia, Fagioli sul centrodestra e Mandragora (ormai imprescindibile) sul centrosinistra. Sulla corsia di sinistra c'è Gosens. Davanti, è difficile prevedere con certezza la titolarità di Kean, tornato ad allenarsi da pochi giorni dopo i suoi problemi privati: motivo per cui, insieme a Gudmundsson, ci potrebbe essere ancora Beltran. Nota a margine: dopo tante settimane di assenza, è finalmente tornato a disposizione Colpani.

La probabile formazione della Fiorentina

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Kean/Beltran, Gudmundsson. All.: Palladino.