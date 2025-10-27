Bucchioni: "Palladino alla Juventus? Rischio enorme. A Firenze si è dimesso perchè non ha gestito il confronto con Pradè"

Il noto giornalista, Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, ha voluto commentare e voci di un possibile avvicendamento sulla panchina della Juventus.

La situazione in casa Juventus

Già perchè se la Fiorentina piange, la Juventus non ride di certo, anche se per altri motivi. Tre sconfitte di fila per la squadra bianconera e adesso Igor Tudor sembra vicino alla fine dell'esperienza sulla panchina degli zebrati. Una dei nomi che emerge con maggiore insistenza per sostituirlo è quello dell'ex allenatore viola, Raffaele Palladino.

Un rischio enorme

"Sento circolare pericolosamente il nome di Palladino, forse perchè costa poco, forse perchè ha già lavorato con Modesto - scrive Bucchioni - Il rischio sarebbe enorme, nei momenti di difficoltà anche a Firenze ha mostrato gravi limiti di esperienza, con una squadra forte che aveva avrebbe dovuto fare di più. S’è dimesso per non avere saputo gestire il confronto interno con il ds Pradè. Oltre a proporre un calcio poco moderno.