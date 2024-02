L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio della partita di questa sera contro la Lazio. Queste le sue parole: “Stasera sarà una partita particolare. 15 giorni fa non avrei dato molte chance alla Lazio contro i viola, vedevo un po' di scollamento. Un risultato negativo stasera aprirebbe un fronte di negatività in casa Fiorentina che te lo potresti portare dietro chissà per quanto. Con la Lazio si chiude un periodo nel quale potevi fare punti e non li hai fatti e se ne apre uno complicato. La Fiorentina deve ritrovare i suoi effettivi, Gonzalez, Bonaventura… Sono questi i giocatori che, al di là dell'equilibrio di Arthur, possono risolvere la partita”

E sul centrocampo: “I centrocampisti comprati dai viola per quest'anno non sono fulmini di guerra, devi adattarli al gioco per le loro caratteristiche. Credo che un centrocampo a tre potrebbe valorizzare le qualità di calciatori come Arthur. Quello che mi sta proponendo in questo momento Sottil lo posso far fare a Beltran. Tornando con il centrocampo a tre, secondo me Beltran potrebbe anche essere provato come esterno con Nico a destra e Belotti centrale. Lo proverei per avere una carica offensiva maggiore”