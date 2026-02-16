Tanti big restano a casa. Gudmundsson e Rugani, appuntamento col Pisa
Albert Gudmundsson. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La missione Bialystok è partita per la Fiorentina. Il tecnico viola, Paolo Vanoli sta mettendo a punto il piano per la Conference League. L'obiettivo per lui è quello di tenere aperta la qualificazione senza spremere i suoi big.
Tanti a casa
Si perché tanti titolari resteranno a riposo, forse addirittura a Firenze, scrive stamani La Nazione.
Gudmundsson e Rugani
A proposito di giocatori, non partiranno per la Polonia né Albert Gudmundsson, né tantomeno Daniele Rugani (non è nella lista Conference così come Marco Brescianini). Per i due infortunati in via di recupero, appuntamento contro il Pisa in campionato.
💬 Commenti