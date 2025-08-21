La Nazione: Palla a Kean e ci pensa lui

Il QS de La Nazione di questa mattina parla di Fiorentina, del mercato e dell'esordio dei viola in Conference League questa sera contro il Polissya.

Prima pagina

In prima pagina il titolo sull'esordio della Fiorentina nella competizione europea: “Buon viaggio Fiorentina”.

Pagina 2

E ancora: “Prima notte di Conference. Corri forte Fiorentina, Firenze vuole quel trofeo. Palla a Kean: ci pensa lui”. E sotto le parole di Pioli: “Il Polissya ci creerà problemi”.

Pagina 3 e 4

A pagina 3 si parla di mercato: “Super colpo da 25 milioni. Sì, Piccoli è tutto viola. Beltran e Fortini ai saluti”. E a pagina 4: “Pongracic sta nel mezzo, Sohm è già intoccabile”.