A Radio Bruno il giornalista Stefano Cecchi ha parlato delle possibili mosse sul mercato della Fiorentina. Queste le sue parole: “Luiz Henrique era una bella suggestione, ma erano tanti soldi e tante incertezze. Ha vinto il pallone d'oro brasiliano? L'ha vinto anche Pedro. A me Man piace. Gioca nello stesso ruolo di Colpani, secondo me ha più gol dell'ex Monza. Un giocatore che è già pronto per la Serie A, se arriva in un ruolo che ho mancanze lo accetto volentieri. Per me è meglio di Colpani. Se esce Ikoné e arriva lui fai un salto in avanti, non clamoroso ma lo fai. E' giovane, due o tre anni te li può fare. Non è un giocatore banale, per me è più forte di Sottil".

E ancora: “Cristante al posto di Richardson? Idem, fai un passo in avanti. Lui è stata la delusione più cocente insieme a Colpani. A Monza Bondo lo ha sverniciato. Cristante se arriva va bene, ma non penso sarà titolare fisso. Se vuole la prospettiva verticale, l'ex Roma lo metti accanto ad Adli, non accanto a Cataldi".