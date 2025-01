Valentini brucia le tappe: buon ambientamento e ottimo italiano, l'argentino è già la prima scelta dopo i titolari

Che Palladino non si faccia troppi problemi a buttare nella mischia i nuovi arrivati lo abbiamo già visto con il mercato estivo, quando sia Bove che Cataldi scesero in campo con la maglia viola dopo poche ore dall'ufficialità dell'approdo alla Fiorentina. Per Valentini servirà un po' di pazienza in più, ma non molta.

Già arrivata la convocazione

Come riporta il Corriere dello Sport, il difensore argentino sta bruciando le tappe verso il recupero della migliore forma fisica. Valentini non gioca una partita ufficiale dal 10 aprile ma ha già collezionato la sua prima convocazione con la Fiorentina contro il Napoli.

Un italiano che ha stupito

E contro il Monza? Non sarà titolare, ma con l'addio di Quarta, il futuro incerto di Moreno e il mistero Pongracic, l'argentino è già diventata la scelta dopo Comuzzo e Ranieri. Valentini si è ambientato bene a Firenze, complice anche una buona conoscenza dell'italiano (come dimostrato nella conferenza di presentazione).

Con vista sull'esordio

Oggi giorno libero, ma c'è da giurare che l'ex Boca farà un passaggio al Viola Park per continuare la preparazione verso la gara di lunedì. Titolare no, ma l'esordio in viola è già una possibilità concreta.