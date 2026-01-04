La formazione ufficiale della Fiorentina: Piccoli davanti, Kean si siede in panchina. La presenza di Solomon...e l'assenza di Dzeko

La Fiorentina scenderà in campo contro la Cremonese con in avanti Piccoli e non Kean. Il secondo del resto è stato fuori praticamente tutta la settimana ed è tornato solamente alla vigilia di questa gara delicata.

Assenti importanti

Nella distinta ufficiale della gara non risultano esserci Dzeko e Fazzini. Il bosniaco è fuori per una botta al piede rimediata ieri. C'è invece il neo acquisto Solomon alla sua prima convocazione.

Le scelte di Vanoli

FIORENTINA (4-4-2): De Gea, Dodo, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Ndour, Fagioli, Mandragora, Parisi, Gudmundsson, Piccoli.