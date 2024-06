Nordin Amrabat: "Ci vogliono meno di 25 milioni per riscattare Sofyan e potrebbe restare a Manchester. Se gioca una volta al mese..."

Sofyan Amrabat ha voglia di non tornare alla Fiorentina e rimanere a giocare in Premier League.

“Lo United può esercitare opzione fino a fine mese”

Secondo quanto detto dal fratello del giocatore, Nordin, non è detto che non possa continuare a giocare per il Manchester United: "Bisogna vedere se resterà - ha detto - Adesso è in fase d'attesa. La società ha un'opzione fino alla fine di questo mese, ma non sa ancora nemmeno cosa farà con l'allenatore".

“Ci vogliono meno di 25 milioni”

Sulla cifra per il riscatto, Nordin Amrabat ha specificato: “25 milioni per riscattarlo dalla Fiorentina? Quella cifra è leggermente inferiore. Penso che sia venti milioni di euro”.

“Se gioca una volta al mese…”

E infine: "Può mostrare molto di più. So che è un giocatore che ha bisogno del suo ritmo. Se gioca una volta al mese non è mai al meglio. Alla fine della stagione ha giocato quattro partite di fila e poi ecco a voi il risultato (Amrabat ha finito in crescendo ndr)".