Ceballos, non bisogna "correre troppo con la fantasia". Tuttavia la Fiorentina...
Dani Ceballos vuole andare a giocare e ha dato apertura alla Fiorentina, afferma Alfredo Pedullà.
La situazione di Ceballos
Il calciatore spagnolo ha un altro paio di proposte, la situazione è da seguire con grande attenzione nelle ultime ore di mercato. Tuttavia, avverte sempre Pedullà, è fuorviante “correre troppo con la fantasia”.
Altri esuberi dopo Ikoné
La Fiorentina, dopo la cessione di Ikoné al Paris FC, lavora per altri due o tre esuberi. A Lindelof era stato chiesto di aspettare, ma a un certo punto il difensore svincolato ha detto basta e ha chiuso con l'Aston Villa.
💬 Commenti (1)