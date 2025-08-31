Ceballos, non bisogna "correre troppo con la fantasia". Tuttavia la Fiorentina...

Dani Ceballos vuole andare a giocare e ha dato apertura alla Fiorentina, afferma Alfredo Pedullà.

La situazione di Ceballos

Il calciatore spagnolo ha un altro paio di proposte, la situazione è da seguire con grande attenzione nelle ultime ore di mercato. Tuttavia, avverte sempre Pedullà, è fuorviante “correre troppo con la fantasia”.

Altri esuberi dopo Ikoné

La Fiorentina, dopo la cessione di Ikoné al Paris FC, lavora per altri due o tre esuberi. A Lindelof era stato chiesto di aspettare, ma a un certo punto il difensore svincolato ha detto basta e ha chiuso con l'Aston Villa.