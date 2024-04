Il Bruges fa il colpaccio sul campo del St. Gilloise e lancia l'assalto al titolo belga

Giornata di campionato anche in Belgio, dove era impegnato il Bruges, avversario viola in semifinale di Conference League. La squadra di Hayen è nella poule scudetto a 6 e ieri ha vinto per 2-1 una sfida importantissima sul campo dell'Union St. Gilloise.

Vantaggio firmato da Vetlesen, che poi si è fatto espellere, e raddoppio di Meijer: nel finale poi la rete della bandiera di Puertaas. E ora il Bruges è al secondo posto, a -2 dall'Anderlecht capolista.