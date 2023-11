Euro-qualificazioni Under 21, Nunziata lascia in panchina Bianco contro San Marino

Appuntamento di qualificazione all'Europeo per l'Italia Under 21 di Carmine Nunziata. Gli Azzurrini sfideranno alle 18:30 San Marino, in un match chiave per il passaggio del turno.

Bianco ci sarà?

Un po' a sorpresa, però, visto il suo minutaggio stagionale con la Reggiana, non figura in formazione Alessandro Bianco. Il centrocampista di proprietà della Fiorentina partirà dalla panchina, pronto a subentrare magari nel secondo tempo. Di seguito le scelte delle due squadre:

SAN MARINO (3-5-2): Amici; Giambalvo, Matteoni, Pasolini; Giocondi, Rastelli, Zannoni, Toccaceli, Contadini; Sensoli, Famiglietti. Allenatore: Matteo Cecchetti. A disposizione: Battistini, Sancisi, Santi, Zavoli, Benvenuti, Dolcini, Renzi, Pasolini, Gasperoni.

Questo l'undici di Nunziata

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Pirola, Ghilardi, Calafiori; N'dour, Prati, Casadei; Volpato; P. Esposito, Gnonto. Allenatore: Carmine Nunziata. A disposizione: Zacchi, Coppola, Ambrosino, Turicchia, Fabbian, Guarino, Koleosho, Bianco, Fazzini.