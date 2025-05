Il Nottingham Forest di Milenkovic pareggia e manca la zona Champions: il Chelsea tira un sospiro di sollievo

Guardando la situazione di classifica in Premier League, c'è un ex Fiorentina come Nikola Milenkovic che si starà decisamente mangiando le mani. Nel programma odierno, alle 13:00 il Newcastle ha rifilato un sonoro 2-0 al Chelsea staccandolo e piazzandosi in alta classifica per la Champions League. I Blues hanno quindi rischiato di ripiegare tutte le loro speranze europee sulla finale di Conference contro il Betis, ma per loro fortuna il quinto posto (al momento) è salvo.

Il Nottingham Forest di Milenkovic perde un'enorme occasione, pareggiando 2-2 in casa contro il Leicester già retrocesso. Così resta al settimo posto a -1 da Chelsea e Aston Villa, masticando amaro per la classifica. Almeno per il momento, perché l'ultima giornata regala un clamoroso scontro diretto contro i Blues. Contemporaneamente, perdono entrambe le finaliste di Europa League: Tottenham e Manchester United perdono 0-2 in casa, rispettivamente contro Crystal Palace e West Ham.