In risposta all'assessore Bettarini in merito alle dichiarazioni al Franchi (LEGGI QUI) Dmitrij Palagi e Lorenzo Palandri di Sinistra Progetto Comune hanno parlato così durante l'ultimo consiglio comunale di Palazzo Vecchio:

"È difficile credere a quanto ci è stato detto oggi in aula. Probabilmente si è giocato sulle sfumature delle parole. Abbiamo chiesto se la modifica del cronoprogramma dei lavori allo Stadio Franchi determinerà un aumento dei costi. Ci è stato detto di no, che i nuovi accordi non modificano il quadro economico. Chiederemo la documentazione, perché riteniamo impossibile pensare che la Fiorentina possa continuare a giocare lì senza che questo determini novità e maggiori oneri. Già ora rimane non risolta la questione della copertura dei cantieri, proprio perché non era prevista. Se la proprietà della squadra di calcio deciderà di mettere soldi propri è inevitabile che chieda qualcosa in cambio, ipotizziamo come esempio una trattativa sulla concessione che si tradurrebbe comunque in minore incasso per il Comune. Probabilmente la risposta riguarda la situazione attuale, in attesa di nuovi accordi e modifiche definitive al progetto. Ci spaventa che si voglia sottrarsi dall'affrontare questo tema in modo trasparente, politico e pubblico. Non è mai un buon segnale per il bene comune".