Il gol che ha fatto infuriare Italiano: La rabbia del tecnico

C'è un gol che ha fatto particolarmente arrabbiare Vincenzo Italiano ieri sera. Se intendete il primo, la vostra risposta è errata.

La rete che lo ha fatto infuriare e perché

Eh sì, è il secondo, quello arrivato praticamente a tempo scaduto. Il perché lo spiega lo stesso allenatore della Fiorentina: “Il 2-0 non doveva arrivare, il Bologna non si era affacciato nella nostra metà campo da mezz'ora. Noi dovevamo pareggiarla, andare a segnare, e invece ci siamo fatti infilare all'ultimo, come ci era già capitato altre volte”.

Corrucciato e preoccupato

Italiano ha finito la gara corrucciato e presumibilmente anche preoccupato, perché la squadra è tornata ad essere la stessa, insipida e incolore, vista dall'inizio del 2024 e ha perso in maniera netta uno scontro diretto contro una rivale per la corsa all'Europa.