Incertezze e dietrofront: Pioli non ha ancora trovato la chiave

Giocatori e sistemi di gioco, tanti sono già stati i cambiamenti e i dietrofront messi in atto dall'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli. Li passa in rassegna stamani il Corriere Fiorentino.

23 giocatori, tre moduli eppure…

Nello specifico siamo già a 23 giocatori utilizzati e tre moduli cambiati, ma la squadra, ancora non ha una propria identità. E mentre il tecnico è ancora alla ricerca di una quadra tattica che funzioni, è già tempo di fare autocritica.

Pressioni

“Le pressioni sono un privilegio” aveva detto lo stesso Pioli dopo la partita persa contro il Napoli; adesso ne dovrà affrontare ancora di più, a cominciare da domenica. Sì perché a Pisa servirà cambiare totalmente rotta, anche e soprattutto dalla panchina.