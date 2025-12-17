​​

Una riunione tecnica durata più del solito e così la rifinitura inizia più tardi. Tre assenti e una scelta particolare per il campo

Mattia Sorbetti /

Fiorentina in campo questa mattina per la rifinitura in vista della trasferta di Conference League contro il Losanna. 

Riunione tecnica

La squadra allenata da Paolo Vanoli è entrata in campo con mezz'ora di ritardo rispetto alla tabella prevista, perché la riunione tecnica stamani è durata più del solito.

Gli assenti

Tre gli assenti, tutti per altro previsti: Robin Gosens, Jacopo Fazzini e Abdelhamid Sabiri. Come già scritto, non partiranno per la trasferta svizzera. 

La scelta del campo

Ultima annotazione: contrariamente a quanto fa di solito, la squadra si allena sul campo intitolato a Davide Astori e non nello stadio Curva Fiesole, perché il terreno di gioco è in sintetico così come quello di Losanna. 

