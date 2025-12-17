Una riunione tecnica durata più del solito e così la rifinitura inizia più tardi. Tre assenti e una scelta particolare per il campo
Fiorentina in campo questa mattina per la rifinitura in vista della trasferta di Conference League contro il Losanna.
Riunione tecnica
La squadra allenata da Paolo Vanoli è entrata in campo con mezz'ora di ritardo rispetto alla tabella prevista, perché la riunione tecnica stamani è durata più del solito.
Gli assenti
Tre gli assenti, tutti per altro previsti: Robin Gosens, Jacopo Fazzini e Abdelhamid Sabiri. Come già scritto, non partiranno per la trasferta svizzera.
La scelta del campo
Ultima annotazione: contrariamente a quanto fa di solito, la squadra si allena sul campo intitolato a Davide Astori e non nello stadio Curva Fiesole, perché il terreno di gioco è in sintetico così come quello di Losanna.
