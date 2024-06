Sul QS de La Nazione in prima pagina: "Jolly d'attacco. C'è Oristanio per Palladino". A pagina 7: “Rebus d'attacco, incognita centravanti. Parola d'ordine ‘gol’, ora è vietato sbagliare”. In taglio basso: "Bertoni: Retegui non è la soluzione. Beltran è una prima punta" e “Monelli: Bravo e forte fisicamente. E' Lucca il profilo perfetto”. A pagina 8: "C’è un jolly per Palladino. Oristanio aspetta Firenze. Ikonè-Nzola: 28 milioni".