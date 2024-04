Castrovilli e una delle ultime chance rimaste e con lui spera anche Infantino

Gli ultimi dieci mesi di Gaetano Castrovilli sono stati piuttosto travagliati, tra infortunio pre finale di Conference, i dissidi con la dirigenza, la quasi cessione in Premier e poi la nuova operazione al ginocchio. Fatto sta che gli ultimi minuti risalgono ancora a giugno 2023, sul campo del Sassuolo. Partite come quella di oggi potrebbero invece rappresentare un'ottima chance per riacquistare confidenza con le partite vere: dopo oggi, forse qualche altra uscita di campionato tra una coppa e l'altra.

E con lui spera nel minutaggio anche Gino Infantino: ultimi minuti poco convincenti con la Primavera mentre Italiano l'aveva lanciato nel finale di Coppa Italia con il Parma. Anche lì era ancora 2023.