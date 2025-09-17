​​
Ma Pioli non cambia: Resta la difesa a tre. Al limite c'è una sola variante

Redazione /
Stefano Pioli
Pioli in primo piano. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

La Fiorentina è ancora alla ricerca di una propria identità in campo. 

Anche su questo si è soffermato il tecnico viola, Stefano Pioli, alla ripresa degli allenamenti nel corso della giornata di ieri. 

Niente rivoluzioni tattiche

Non sono previste però rivoluzioni relativamente al modo di giocare. Stando a quanto riportato da La Nazione stamani, l'allenatore sembra voler andare avanti sulla strada del 3-5-2, o al massimo del 3-4-1-2

Resta la difesa a tre

Sempre con la difesa a tre dunque, anche se contro il Napoli ha traballato, soprattutto nei primi 15 minuti di gioco, quando c'è stato il fallo da rigore commesso da Comuzzo su Anguissa e l'errore in marcatura di Pongracic su Hojlund. 

