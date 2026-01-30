Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Dopo settantacinque anni che seguo la Fiorentina ho deciso che non merito un organigramma come quello attuale. Joseph presidente non ha senso, Chaterine e Ferrari nel board operativo non ci possono stare. Io di fronte a una cosa del genere, mi dimetto da fiorentino. Joseph non è il mio presidente, non può esserlo, non lo voglio. Io a Firenze voglio Antognoni, lo voglio presidente affiancato da Paratici".

“La società deve essere venduta subito”

Poi ha aggiunto: "Abbiamo tante persone importanti che rappresentano Firenze e la Fiorentina, perché a rappresentarla ci deve essere Joseph Commisso? Confermare un organigramma che ha combinato questo disastro è abbastanza raro e assurdo, la società doveva essere messa in vendita subito. La famiglia Commisso non ha mai avuto simpatia per Firenze, la Fiorentina è una cosa seria, Firenze non può essere presa in giro. Joseph è un ragazzo euforico, ma è semplicemente il figlio illustre di un ricchissimo. Vive in America, non sa di calcio, non può avere in mano le chiavi della Fiorentina”.