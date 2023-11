L'acciacco fastidioso che la Serbia ha lasciato in dote a Mandragora: un centrocampista in meno per Italiano

Se per Beltran c'è qualche dubbio ma un certo ottimismo di fondo sul recupero in vista del Bologna, chi certamente non sarà della partita è Rolando Mandragora che, come riportato da La Nazione, paga ancora la contusione al ginocchio rimediata in Serbia. Troppo poche le 72 ore prima del match con i rossoblù: la sosta aiuterà l'ex granata a ritrovare la condizione in vista della ripresa contro il Milan.