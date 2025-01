Pablo Marì gradirebbe la Fiorentina, ma non forzerà la mano. E intanto per lui emerge l'interesse di un club turco

Fin dai primi giorni di mercato è emerso l'interessamento della Fiorentina per Pablo Marì, con l'ipotesi di uno scambio con Valentini emersa nelle ultime ore. Come riporta TMW, tuttavia, il club viola non è l'unico ad aver chiesto informazioni per il capitano del Monza.

Sirene turche

Su di lui infatti c'è anche il Fenerbahce, che ha fatto un sondaggio in questi giorni. Al momento la situazione è bloccata, con il Monza che in verità potrebbe anche pensare di tenere Marì oppure, appunto, almeno scambiarlo per evitare di perdere una pedina in difesa.

La situazione

Da parte del calciatore c'è il gradimento alla destinazione viola, anche se difficilmente forzerà la mano per andare via visto l'ottimo rapporto con Galliani. I prossimi risultati della squadra di Bocchetti potrebbero essere determinanti in tal senso.