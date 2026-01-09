Il Milan arriverà a Firenze senza Tomori, ma intanto Allegri recupera definitivamente un attaccante
Dopo il pareggio con la Lazio la Fiorentina ospiterà il Milan nella prossima giornata di campionato. Un'altra partita importante, con i viola che avrebbero bisogno di battere una big per dare una svolta alla stagione. Un match a cui i rossoneri arriveranno delusi dopo la gara col Genoa, che hanno addirittura rischiato di perdere nel finale.
Allegri recupera un attaccante
Per la gara del Franchi Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Tomori, squalificato, ma in compenso recupererà una pedina importante in attacco. Si tratta di Christopher Nkunku che, come riporta MilanNews, è tornato ad allenarsi in gruppo già nella giornata di oggi. L'attaccante francese, quindi, ha definitivamente smaltito il problema al piede rimediato due settimane fa.
💬 Commenti