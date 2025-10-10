Capello: "I giocatori non seguono Pioli. Non si può rivoluzionare subito lo stile di gioco di una squadra"

L'ex allenatore Fabio Capello ha rilasciato un'intervista a TuttoMercatoWeb a margine del Festival dello sport di Trento. Fra i tanti temi trattati anche il momento difficile della Fiorentina di Stefano Pioli.

Le difficoltà di Pioli

“La sensazione è che i giocatori non seguano Pioli - ha detto Capello - È arrivato in un ambiente nuovo con un modo di giocare ben preciso che l'anno scorso ha portato a buoni risultati. Lui ovviamente vuole fare le cose che pensa siano giuste per arrivare al successo, ma ci vuole tempo”.

Parallelismo con Chivu

Capello prosegue facendo un parallelismo fra l'operato di Pioli e di Chivu: “Il tecnico dell'Inter ha capito che non bisogna rivoluzionare il gioco subito, ma cambiarlo a poco a poco. In questo Pioli pensa stia trovando delle difficoltà, ma per me è solo questione di tempo”.