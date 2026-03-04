Baiano: "Prestazione disarmante. Kean deve darsi una svegliata, mentre sulle parole di De Gea..."

L'ex calciatore della Fiorentina Ciccio Baiano ha commentato, durante le trasmissioni di Radio Bruno, la bruttissima prestazione dei viola contro l'Udinese. Una sconfitta che complica i piani salvezza della squadra di Vanoli.

Prestazione disarmante

“Sinceramente non mi aspettavo questi passi indietro contro Udinese e Jagiellonia - ha detto Baiano - perché pensavo che la squadra avesse capito il momento delicato. Sono state due prestazioni di basso livello: una la posso anche capire, la seconda è inaccettabile, anche perchè hai affrontato una squadra che veniva da tre sconfitte consecutive. La Fiorentina è sembrata una squadra senz’anima, e questo è preoccupante e disarmante”.

Leader in campo

Baiano ha poi continuato “Fagioli ha dimostrato di essere un giocatore molto bravo, ma è complicato giocare con un avversario addosso e tutti hanno capito che va marcato a uomo. In questi casi la squadra comincia a tirare pallonate avanti per Kean che deve inventarsi qualcosa. Anche lui però deve darsi una svegliata: quello che hai fatto il giorno prima, nel calcio non conta più. De Gea? Un capitano non deve fare dichiarazioni di questo tipo. Poi non ho capito la scelta della difesa a 3: in una difesa così ti serve per forza almeno un giocatore coi piedi buoni, e tu non ne hai”.