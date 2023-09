L'ex giocatore del Milan Paolo Eranio ha espresso a TMW il suo parere sull'approdo in rossonero dell'attaccante Luka Jovic dalla Fiorentina nell'ultimo giorno di mercato: “Io dico che il suo arrivo può essere la cosa positiva. Certo, deve dimostrare tanto e tornare quello che conosciamo tutti ma arriva in quella che è la situazione ideale per un calciatore, ossia in una squadra che ha un gioco collaudato, con dei compagni che sanno giocare a calcio. Certo, Giroud è un altro tipo di giocatore e Jovic magari non è proprio un uomo d'area ma si muove un po' di più”.

E aggiunge: "Tanti giocatori riempiono l'area e uno come lui può andare bene. Poi, ogni anno ha la sua storia e Jovic deve essere semplicemente bravo a cogliere questa opportunità".