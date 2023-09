L'ex calciatore Guido Magherini ha parlato a MilanNews dell'ex attaccante della Fiorentina Luka Jovic, attualmente in rossonero. Queste le sue parole, anche sull'avventura in viola: ““Mi ha colpito la fisicità. Sotto questo punto di vista, noto i rossoneri più avanti di condizione rispetto alle altre squadre. Conosco Jovic perché abito a Firenze e ho avuto modo di seguirlo da vicino. È un ragazzo che tecnicamente vale moltissimo. Tuttavia ha qualcosa che, mentalmente, lo frena”.

E ancora: “All’esterno appare come un giocatore ‘pigro’, ma in realtà non è così… Infatti su Jovic Pioli dovrà fare un grande lavoro mentale. Non sarà un’impresa semplice, ma – ripeto – le qualità tecniche ci sono e, pertanto, il tutto fa ben sperare”.