Vi ricordate Rachid Ghezzal? Dalla Fiorentina alla Turchia, ora un romantico ritorno alle origini da svincolato

Vi ricordate Rachid Ghezzal alla Fiorentina? Nell'estate del 2019, la prima di Rocco Commisso a Firenze, il club viola chiuse il suo mercato con l'arrivo dell'algerino, dopo che l'affare De Paul saltò. Con la maglia viola ha collezionato in totale 21 presenze tra campionato e Coppa Italia, segnando una rete. Ha lasciato dopo appena una stagione per andare al Besiktas e successivamente al Caykur Rizespor, ma adesso è il momento di un ritorno “a casa”.

Rachid Ghezzal, nato vicino Lione e cresciuto nelle giovanili dell'OL, club con il quale ha anche debuttato tra i professionisti, è tornato da svincolato: i francesi ufficializzano l'acquisto.