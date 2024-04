Sembrava fatta, invece alla fine è saltato tutto. La Fiorentina Femminile manca il ritorno in Champions League dopo qualche stagione di assenza, pareggiando lo scontro diretto contro il Sassuolo. Match pirotecnico che ha visto la bellezza di ben otto reti, dopo il parziale di 4-1 della prima frazione.

Primo tempo dominato dalle Viola

Janogy ha portato in vantaggio le viola già al 18' poi il Sassuolo al 30' ha ristabilito la parità con il gol di Prugna. Neanche il tempo di festeggiare per le neroverdi, che in classifica inseguono proprio le viola, che la Fiorentina mette a segno un 1-2 prima con Hammarlund (32') e poi ancora con Janogy (36'). Al 43' la Severini mette a segno il poker con il primo suo gol del campionato.

Daniela Sabatino rovina la festa delle sue vecchie compagne

Nella ripresa, purtroppo, vengono fuori le avversarie che non ci stanno e trovano una clamorosa rimonta che porta le firme di Sabatino (grande ex della gara), Missipo e al 91' di Sciabica. 4-4 il risultato finale che rimanda la festa delle ragazze di De La Fuente.