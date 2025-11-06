L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato a Sportitalia facendo il punto sulla panchina della Fiorentina: “Sono state 48 ore incredibili e anche un po’ surreali. Lunedì il club aveva scelto D’Aversa, poi martedì mattina gli avevano detto di venire non a Firenze, ma a 50 chilometri dal capoluogo…".

“I tifosi hanno fatto cambiare idea alla società”

“Poi invece la protesta social dei tifosi che non gradivano D’Aversa ha fatto saltare l'affare. Ora hanno promosso subito Galloppa, ma credo che faranno di tutto per andare con un altro allenatore a Genova”.

“E Palladino…”

"Vanoli, che era una seconda scelta, ha un contratto col Torino e il suo staff potrebbe arrivare prima. Una corrente della squadra vorrebbe però Palladino, che resta complicato perché si è lasciato male con la società. Vanoli è il prescelto se non cambia nulla, ma da lunedì ad ora sono cambiate 200 cose…”, conclude Pedullà.