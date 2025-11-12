FOTO - La Serie A si tinge d'arancione: una colorazione inedita per il nuovo pallone invernale

La Serie A si tinge di arancione. In queste ore è stato presentato il nuovo pallone invernale, che verrà utilizzato nei prossimi mesi sui campi del nostro campionato. Il design è simile a quello con cui si è giocato finora, ma la vera differenza sta nella colorazione, assolutamente inedita.

Colorazione inedita

Il pallone, griffato Puma, sarà infatti di un arancione fluo, un po' come quelli utilizzati in passato in caso di neve. Un colore che sostituisce il classico giallo, da sempre legato al pallone invernale, e che garantirà una maggiore visibilità in qualunque condizione atmosferica. Il nuovo pallone verrà utilizzato dalla prossima giornata, subito dopo la sosta.