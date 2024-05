Sassuolo in B e la Fiorentina chiede informazioni su Pinamonti. C'è un altro giocatore neroverde che piace ai viola

A seguito della retrocessione in Serie B, il Sassuolo avrà la necessità di dover dar via alcuni giocatori. Tra questi sicuramente l'attaccante Andrea Pinamonti, che ha altri tre anni di contratto a 2.4 milioni di euro netti a stagione. Numeri troppo alti per il campionato di Serie B.

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, Torino e Fiorentina sono solo due dei club che si sono recentemente informati per il calciatore neroverde che ha una valutazione che si aggira sui dieci milioni di euro.

Sempre per la fonte citata c'è un altro giocatore del Sassuolo che è entrato in ottica viola: si tratta del centrocampista Daniel Boloca. Da qualche tempo il nome del classe 1998 viene accostato al Bologna ma su di lui si sta muovendo allo stesso tempo anche la Fiorentina.