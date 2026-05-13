Polverosi: "Se Paratici va via, la brutta figura la fa lui. Cosa avrebbe fatto Gasperini senza Malen?"

Intervenuto a Lady Radio, il giornalista Alberto Polverosi ha commentato così le ultime vicende di casa Fiorentina: “I calciatori contano dieci volte di più dell'allenatore. L'anno scorso Palladino è stato bravo, ma Kean ha segnato tantissimi gol. Vanoli si è salvato, ma Kean praticamente non l'ha avuto. Gasperini, che è uno dei migliori in Italia, cosa avrebbe fatto se non fosse arrivato Malen?”.

“Se Paratici va via fa una brutta figura”

Poi su Paratici ha aggiunto: “Il silenzio intorno a questa vicenda non mi stupisce. Se andasse via Paratici non mi sorprenderei, sicuramente lui farebbe una brutta figura ma tanto ormai i contratti sono fatti per essere stracciati. Dobbiamo cambiare mentalità, e questo vale per i dirigenti come per i calciatori e gli allenatori: non è importante chi va via, ma chi arriva al suo posto”.