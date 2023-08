Italiano: "Ottima reazione nel secondo tempo, per il ritorno sono fiducioso. Rispetto a Genova siamo mancati sotto porta"

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato così dopo la sconfitta contro il Rapid Vienna: “Non siamo mai riusciti ad arrivare in porta come facciamo di solito. Nel secondo tempo abbiamo avuto una grande reazione, ma anche poca concretezza sotto porta. Abbiamo perso il primo round, giovedì ce la giocheremo in casa. Le due punte non era il caso di metterle oggi, subire il secondo gol poteva essere pericoloso. Ho chiesto a Infantino di buttarsi dentro e per poco non segnava. Resto fiducioso in vista della partita di Firenze”.

E poi: “A Genova ha fatto la differenza la nostra grande concretezza, tre tiri e tre gol hanno indirizzato la partita. Oggi è successo l'esatto opposto, Nzola ha avuto un paio di palloni che non è riuscito a trasformare. Inoltre abbiamo buttato via troppi palloni da dietro, infiammando lo stadio e dando coraggio al Rapid. Poi ci sono gli avversari e sapevamo che quelli di oggi erano tosti, sapevo che le loro sette partite in più avrebbero fatto la differenza”.