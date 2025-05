Kayode alla sua quarta consecutiva da titolare: tra i migliori in campo nel suo Brentford, che vince ancora e sogna l'Europa

Si è ormai guadagnato la piena fiducia del suo allenatore Michael Kayode, il terzino di proprietà della Fiorentina ma attualmente in prestito al Brentford: oggi, contro l'Ipswich, altra prestazione convincente nella sua quarta partita consecutiva da titolare.

Impegnati in trasferta contro un Ipswich già retrocesso, le Bees si sono imposte per 0-1 e Kayode non ha sfigurato, tutt'altro: per lui SofaScore riserva un voto di 7.5, il secondo miglior voto della sua squadra solo dietro al marcatore decisivo, Schade. Per il classe 2004 90 minuti in campo, conditi da 4 duelli aerei vinti, 2 tackle, 2 passaggi chiave e l'88% di precisione nei passaggi. Non che servissero ulteriori rimpianti, visto anche il problemino fisico che ha tenuto fermo Dodo, ma rimane indubbio l'apporto che Kayode avrebbe potuto portare a questo finale di stagione.