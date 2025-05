Sebastian De la Fuente, allenatore della Fiorentina, ha parlato a margine della sfida persa dalle sue ragazze contro la Roma, che ha vanificato gli sforzi fatti per raggiungere la zona Champions. Queste le sue dichiarazioni.

“Avevo chiesto alle ragazze di entrare in campo a testa alta per quanto fatto quest'anno, era una cavalcata importante e abbiamo dimostrato di giocarcela con tutti, purtroppo oggi anche con le tre traverse e un rigore netto non fischiato, nel secondo tempo non si è giocato per le tante interruzioni, la Roma ha giocato di esperienza e le è stato permesso. I sette minuti di recupero, poi, sono stati una presa in giro".

“Il punto di partenza per il prossimo anno è la Poule Scudetto di quest'anno, cosa posso dire a queste ragazze dopo oggi? L'atteggiamento è stato quello giusto e ripartiremo da lì. Punti persi per strada? Sì, abbiamo sbagliato qualche partita ma tutte le squadre hanno lasciato punti. Ci siamo giocate la possibilità di andare in Champions contro i campioni d'Italia e dimostrando di essere all'altezza della sfida è una soddisfazione. Io ho un altro anno di contratto con la Fiorentina, il nostro percorso è iniziato l'anno scorso quando ci siamo qualificate in Champions anche se nessuno ci avrebbe scommesso, quest'anno abbiamo lottato fino all'ultima palla e sono contento delle ragazze che alleno"