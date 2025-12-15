Bucchioni: "Se Commisso non chiama qualcuno che se ne intende di calcio, il disastro può solo continuare. De Gea? Non è un leader"
Il giornalista Enzo Bucchioni ha avuto modo di intervenire anche durante Maracanà, programma radiofonico di TMW Radio, rispondendo così alle domande sulla Fiorentina.
Sulle scelte societarie
“In società stanno pensando a Vanoli, e questo mi preoccupa ancora di più perché so chi è che sta pensando. Così il disastro può solo continuare: Commisso doveva chiamare qualcuno che sappia di calcio in quelle posizioni. Puoi anche cambiare ancora Vanoli, stanno ripensando a Pioli, ma se non arriva una rivoluzione a livello societario è difficile tutto”.
Su De Gea
“De Gea è lo specchio di questa situazione, al momento lui è uno che va in campo senza testa. Si vede che ha bisogno di stimoli, se succede questo si adagia: non è un leader”.
💬 Commenti