Il giornalista Enzo Bucchioni ha avuto modo di intervenire anche durante Maracanà, programma radiofonico di TMW Radio, rispondendo così alle domande sulla Fiorentina.

Sulle scelte societarie

“In società stanno pensando a Vanoli, e questo mi preoccupa ancora di più perché so chi è che sta pensando. Così il disastro può solo continuare: Commisso doveva chiamare qualcuno che sappia di calcio in quelle posizioni. Puoi anche cambiare ancora Vanoli, stanno ripensando a Pioli, ma se non arriva una rivoluzione a livello societario è difficile tutto”.

Su De Gea

“De Gea è lo specchio di questa situazione, al momento lui è uno che va in campo senza testa. Si vede che ha bisogno di stimoli, se succede questo si adagia: non è un leader”.