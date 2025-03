Arriva l'esito degli esami di Retegui: l'attaccante azzurro è a forte rischio per la trasferta del Franchi. I dettagli

Come anticipato qualche ora fa, Mateo Retegui era in procinto di effettuare gli esami strumentali per capire l'entità del problema muscolare accusato dopo la sfida persa contro l'Inter.

Lesione muscolare per Retegui

L'attaccante, che nelle scorse ore aveva lasciato il ritiro della Nazionale Italiana per un problema fisico, si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato una leggera lesione nell'ordine del 1° grado dell'adduttore della coscia destra.

A forte rischio per la Fiorentina

La trasferta contro la Fiorentina dopo la sosta è a forte rischio, più probabile che torni a disposizione per la gara successiva della Dea, che giocherà in casa contro la Lazio.