Il Napoli batte il Lecce e fa un favore alla Fiorentina. Guarda la NUOVA classifica della Serie A
A Napoli arriva una vittoria importante per gli azzurri, che superano il Lecce per 2-1 e conquistano tre punti preziosi nella corsa alle posizioni alte della classifica.
Buona notizia
Buona notizia per la Fiorentina, che vede restare invariato il divario con il Lecce, fermo a 27 punti in classifica, due in più della banda di Paolo Vanoli.
La classifica
La NUOVA classifica di Serie A: Inter 68, Milan 60, Napoli 59, Como 51, Roma 51, Juventus 50, Atalanta 47, Bologna 39, Sassuolo 38, Lazio 37, Udinese 36, Parma 34, Torino 33, Genoa 30, Cagliari 30, Lecce 27, Fiorentina 25, Cremonese 24, Verona 18, Pisa 15.
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