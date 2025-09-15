Bucchioni: "Stento a capire cosa voglia Pioli dalla squadra. Fagioli fatica, Comuzzo ha problemi evidenti. Mi aspetto qualcosa di più"

A TMW Radio ha parlato Enzo Bucchioni, opinionista e giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina, intervenendo sulla partita giocata dai viola contro il Napoli sabato sera al Franchi.

Le parole di Bucchioni

“Conte ha dimostrato di essere il numero uno, ha preparato benissimo la partita. Abbiamo visto dei meccanismi già oliati. I migliori in mezzo al campo li ha fatti giocare tutti. La Fiorentina ha problemi evidenti, a centrocampo, di costruzione”.

E sui singoli

“Non capisco cosa voglia fare. Fagioli fatica notevolmente come personalità e gestione. Anche Comuzzo ha dei problemi in questo schema. La Fiorentina poi fa fatica a ripartire, non è mai propositiva. È una squadra che sta lavorando per trovare un'identità. Siamo all'inizio ma da Pioli mi aspetto qualcosa di più, i giocatori li ha”.