Venti milioni per Fortini. A quella cifra la Fiorentina...

Il nome di Niccolò Fortini continua a circolare e ad essere accostato a molte squadre importanti. Però, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il giocatore è destinato a rimanere alla Fiorentina.

Venti milioni

Questo perché Paratici e Goretti hanno fissato il prezzo del diciannovenne a 15-20 milioni di euro. Una valutazione davvero alta, soprattutto se si tiene di conto del fatto che, per adesso, non sono arrivate offerte nemmeno vicine a quella somma.

Il club conta che non arrivino offerte di quel tipo

E in sostanza, il club conta che non ne arrivino da qui al termine delle trattative. Poi ci sarà da rinnovare magari anche il suo contratto, ma questa è un'altra questione…