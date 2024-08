Graziani: "I tifosi hanno ragione a non essere soddisfatti, ma ci vuole pazienza. Commisso ha perso entusiasmo e..."

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco ‘Ciccio’ Graziani è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione in casa viola: “La società si sbrighi a prendere Gudmundsson, ogni giorno cambia qualcosa. Ma servono interventi anche a centrocampo, eppure sembra che la Fiorentina aspetti di vendere prima di affondare acquisti. I tifosi hanno ragione nel non essere soddisfatti, diciamo anche che tante squadre sono in difficoltà sul mercato”.

“Abbiamo perso l'entusiasmo e Commisso…”

Sul clima della piazza: “Le finali perse hanno fatto perdere entusiasmo, ma ci vuole pazienza. L'operato del club si valuta alla fine del mercato. Commisso? Ecco, il suo entusiasmo è andato perso. Lo vedo sempre più stanco, fisicamente e mentalmente, dalla morte di Barone all'ultima finale di Conference. Non lo vedo più così partecipe”.