La probabile formazione del Club Brugge: due assenze pesanti per Hayen. Dubbio in porta, stavolta può partire titolare Mignolet

A giocarsi la finale di Conference League contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano c’è il Club Brugge di Hayen, uscito sconfitto dal ‘Franchi’ all’andata con un gol di scarto. I belgi cercano la terza finale europea della loro storia e preparano la rimonta da compiere contro la Viola.

Jackers è in dubbio come annunciato dal tecnico, stavolta parte favorito Mignolet in porta. Difesa composta da Sabbe, Spileers, Mechele e De Cuyper, visto il grave infortunio rimediato da Meijer. Con Onyedika squalificato, sarà Odoi a prendere il suo posto; al suo fianco, due centrocampisti più offensivi come Vetlesen e capitan Vanaken. Skov Olsen in vantaggio su Skoras, Thiago e Jutglà completano l’attacco.

La probabile formazione del Club Brugge (4-3-3): Mignolet; Sabbe, Spileers, Mechele, De Cuyper; Vetlesen, Odoi, Vanaken; Skov Olsen, Thiago, Jutglà. All.: Hayen.