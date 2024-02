La Nazione: Belotti si sente già a casa sua

In prima pagina, nell'inserto sportivo de La Nazione, c'è questo titolo stamani: "Fiorentina, allunga il tuo carnevale".

Pagina 2

Si apre con: “Derby Appennino con vista Europa All’assalto del fortino ’Dall’Ara’ Serve una prestazione da grande”. Sottotitolo: "La squadra di Italiano chiamata oggi (ore 19) a replicare il furore agonistico di domenica contro il Frosinone Una ritrovata vena offensiva e maggiore ritmo per mettere in difficoltà un Bologna rivelazione del campionato".

Pagina 3

Qui leggiamo: “Italiano-Motta: così uguali e cosi diversi Il nuovo confronto promette spettacolo”. E ancora: "Terza sfida tra allenatori con idee nuove e stili inconfondibili. Partita a scacchi tra filosofie con un unico scopo: proporre calcio". In taglio basso: “E Belotti sente già Firenze come casa sua ”La corsa sotto la Fiesole? Gesto spontaneo". E poi: “Il Gallo spiega la scelta fatta: ”Ho pensato che fosse tutto congeniale a me. Ora spero di incontrare presto Commisso".