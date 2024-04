L'ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina, Giovanni Galli, intervenuto su Lady Radio ha commentato le parole rilasciate dal presidente Rocco Commisso.

“Parole propedeutiche alla vendita”

“Non è sbagliato pensare che siano dichiarazioni propedeutiche alla vendita - ha detto - Si parla di strutture, conti in ordine, società senza debiti per cui non è fuori luogo un ragionamento del genere”.

“Italiano in parte come Alonso”

Intanto il Bayer Leverkusen è riuscito a vincere per la prima volta il titolo in Bundesliga trovando un tecnico, Xabi Alonso, che ha saputo dare idee importanti alla squadra: “Ma lo ha fatto anche Italiano all'inizio della sua esperienza a Firenze - ha proseguito Galli - Poi qualche volta è mancato lui, qualche volta la spinta della società. Ma hanno investito molto sull'allenatore, affinché tenesse la squadra al di sopra del proprio valore”.