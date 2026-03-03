VIDEO: Masini suona l’inno della Fiorentina con uno strumento molto particolare… e fa un figurone!

Il critico musicale e giornalista Michele Monina ha postato sul proprio account Instagram un video molto divertente e particolare che vede protagonista il cantante e tifoso della Fiorentina Marco Masini.

L’inno viola… versione diamonica

Masini si è cimentato in una particolare performance con la diamonica, suonando l’inno della Fiorentina. ”È una questione di priorità: musica e Fiorentina”, il commento di Monina a corredo del video.

Il video dell’esibizione di Masini