VIDEO: Masini suona l’inno della Fiorentina con uno strumento molto particolare… e fa un figurone!

Masini suona l'inno della Fiorentina
Il critico musicale e giornalista Michele Monina ha postato sul proprio account Instagram un video molto divertente e particolare che vede protagonista il cantante e tifoso della Fiorentina Marco Masini.
L’inno viola… versione diamonica
Masini si è cimentato in una particolare performance con la diamonica, suonando l’inno della Fiorentina. ”È una questione di priorità: musica e Fiorentina”, il commento di Monina a corredo del video.
Il video dell’esibizione di Masini
